На Донбасі банки продовжують забезпечувати виплати населенню

Національний банк України та банки продовжують забезпечувати виплату заробітних плат й інших платежів населенню в Луганській та Донецькій областях, повідомляється на сайті НБУ.

«Незважаючи на вкрай складні умови функціонування банківської системи в Луганській та Донецькій областях, Національний банк України й банки продовжують забезпечувати виплату заробітних плат, пенсій, стипендій, допомоги тощо. Зокрема, відновили свою діяльність банки в містах Слов'янськ і Краматорськ», - йдеться в повідомленні.

За інформацією регулятора, банки спільно з Національним банком застосовують усі доступні заходи для забезпечення грошового обігу в регіоні з урахуванням ризиків і прагнуть забезпечити стабільну роботу банківської системи, своєчасне проведення розрахунків і соціальних виплат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, терористи захопили приміщення управління Державної казначейської служби в Луганській області разом із працівниками відомства.

У понеділок, 7 липня, Державна казначейська служба України тимчасово призупинила процес проведення розрахунків за захищеними статтями бюджету в Донецьку та Луганську через загрозу дій терористів, що сконцентрували свої сили в цих містах.

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Із квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман. При цьому військові продовжують вести операцію з очищення Донбасу від бойовиків.