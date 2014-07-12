Українцям за півроку виплатили понад 900 млн грн боргів із зарплати

Загалом за 6 місяців цього року в результаті втручання органів прокуратури громадянам виплачено понад 900 млн грн заборгованої заробітної плати, заявлено позови на 21,6 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Генеральної прокуратури України, крім цього, з метою захисту прав громадян на оплату праці розпочато 293 кримінальні провадження, з яких 146 направлені в суд.

Притягнуто до відповідальності 504 посадових особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, у тому числі 250 - органів контролю.

Це результати прокурорських перевірок щодо захисту конституційного права громадян на оплату праці.

Зокрема, перевірки засвідчили, що залишаються поширеними факти умисної невиплати керівниками суб'єктів господарювання працівникам винагороди за працю.

Так, прокуратура Подільського району р. Києва за фактом невиплати заробітної плати 28 працівникам КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт» в сумі майже 1 млн грн внесла до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 Кримінального кодексу України (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат). Досудове слідство триває.

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Також у ході перевірки Генеральна прокуратура України виявила факти недостатнього використання своїх повноважень органами контролю, а саме Державною інспекцією України з питань праці. За результатами розгляду подання, внесеного голови Держпраці України, до відповідальності притягнуто 10 посадових осіб органу влади.

За даними Міністерства соціальної політики України, проведена на вказаному напрямку робота сприяла тому, що заборгованість з виплати зарплати протягом червня цього року зменшилася з 999 млн грн (станом на 01.06.2014) до 926 млн грн (станом на 23.06.2014).