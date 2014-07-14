Мінсоцполітики проіндексувало мінімальні пенсії в липні

У липні в Україні проіндексовані мінімальні пенсії, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики.

Зокрема, за словами міністра соцполітики Людмили Денисової, пенсії проіндексовані на показник інфляції, який в травні склав 10,4%.

Як наголошується в повідомленні, в липні для пенсії в розмірі 1500 грн, яка не підвищувалася з грудня 2013 року, розмір індексації 98,70 грн (949 х 10,4%).

Усього ж індексація цього місяця проведена для 2,8 млн пенсіонерів на загальну суму 276,4 млн грн.

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У Мінсоцполітики нагадують, що відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078, пенсія індексується у місяці, наступному за місяцем опублікування індексу цін, і в межах прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на сьогодні - 949 грн).

Індексація проводиться автоматично непрацюючим пенсіонерам, а працюючим - доходи індексуються за місцем роботи. Якщо заробітна плата працюючого пенсіонера менше прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, після надання інформації про доходи пенсія може бути проіндексована з урахуванням отриманої заробітної плати, повідомляють у Мінсоцполітики.