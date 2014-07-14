У Мінсоцполітики нарахували понад 40 тис. вимушених переселенців

Міністерство соціальної політики, станом на 10 липня, зареєструвало 11,15 тис. кримчан, що тимчасово змінили місце проживання у зв'язку з анексією півострова, а також 5,81 тис. жителів Луганської області і 23,46 тис. жителів Донецької області, які залишили регіони через військову ситуацію.

Читайте такожВ ООН відзначили некритичну кількість переселенців в Україні

Як повідомили УНІАН у Мінсоцполітики, жителі цих регіонів, які тимчасово змінюють місце проживання, реєструються в службах зайнятості для отримання державних соціальних виплат та інших видів допомоги за новим місцем перебування.

Також міністерство повідомило, що обов'язок створення умов для тимчасового проживання людей, які переїхали з Криму і зони АТО, покладено на регіональні координаційні штаби, які створені і функціонують при обласних державних адміністраціях.

Мінсоцполітики повідомило, що у відомстві організовано системну роботу профільних структур у сфері захисту населення, спрямовану на забезпечення соціальної підтримки громадян, які переселяються з небезпечних регіонів. При цьому особлива увага приділяється найбільш соціально уразливим категоріям громадян. Зокрема, міністерство здійснює соціальні виплати пенсіонерам, безробітним, сім'ям з дітьми, самотнім матерям, ветеранам, інвалідам та іншим соціально уразливим категоріям громадян, сприяє у працевлаштуванні осіб, які звертаються до центрів зайнятості, надає соціальні послуги, а також соціальний супровід сім'ям, що потрапили в складні життєві обставини.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Мінсоцполітики повідомляло, що зареєстровано 10,5 тис. переселенців з АР Крим і міста Севастополя і 11,777 тис. - з Донецької і Луганської областей. Також міністерство повідомляло про намір розробити спеціальну програму підтримки переселенців з Луганської і Донецької областей, покликану вирішити питання працевлаштування громадян, які залишили місця свого постійного проживання.