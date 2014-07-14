Понад 2 тис. кримчан отримують пенсії на материковій частині України

Більш як 2 тис. пенсіонерів, які залишили тимчасово окуповану Автономну Республіку Крим і проживають в іншому регіоні, одержують пенсії на материковій частині України.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані повідомив журналістам директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду Владислав Машкін.

«Після анексії Криму до Пенсійного фонду звернулися більш як 2 тис. чоловік, які переселилися з Криму на материкову частину країни, щоб відновити одержання пенсій в Україні. Виплата пенсій їм забезпечується в повному обсягу», - сказав Машкін.

За його словами, пенсіонери, які проживають в Криму, також можуть одержувати виплати з України, у разі відмови від виплати пенсії Росією і подачі офіційної заяви на відновлення виплат. Кримчани можуть одержувати пенсію через поштові відділення або за допомогою міжнародного грошового переказу, оскільки українські банки на території анексованого Криму на даний момент не працюють. Проте Машкін не зміг уточнити, скільки на сьогоднішній день пенсіонерів на території півострова одержують українські пенсії.

При цьому він відзначив, що за старою інформацією Пенсійного фонду, в Криму перебувало близько 800 тис. пенсіонерів.

Також, за словами Машкіна, на сьогоднішній день ведуться всі роботи, щоб не допустити подвійного одержання пенсії, тобто одержання виплат одночасно від двох країн.

«У будь-якому разі, щоб одержати українську пенсії, вони мають підтвердити, що відмовилися і не одержують пенсію від російської сторони. Двох пенсій не буде у жодному разі. Це буде проконтрольовано від початку до кінця», - наголосив Машкін. При цьому він підтвердив, що випадки подвійного одержання пенсій все ж таки існують. «І раніше були люди, які одержували паспорт Російської Федерації та паспорт України, й іноді навіть третій паспорт, наприклад, Білорусі, і одержували кілька пенсій».

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Як повідомляв УНІАН, за даними Мінсоцполітики, станом на 10 липня зареєстровано 11,15 тис. кримчан, які тимчасово змінили місце проживання у зв'язку з анексією півострова. Жителі регіону, які тимчасово змінюють місце проживання, реєструються в службах зайнятості для одержання державних соціальних виплат та інших видів допомоги за новим місцем перебування.

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У липні на фінансування пенсій планується спрямувати 20,9 млрд грн. Виплата пенсій в липні здійснюватиметься за графіком - з 4 по 25 липня.