Доходи Пенсійного фонду у 2014 році становитимуть 233 млрд гривень

Пенсійний фонд України у 2014 році одержить 233 млрд грн доходів, при цьому витрати становитимуть 249 млрд грн.

Відповідні дані містяться у постанові Кабінету міністрів №202 про бюджет фонду, оприлюдненій на урядовому порталі.

Згідно з постановою, Пенсійний фонд у 2014 році одержить більш як 160 млрд грн через єдиний внесок, розподілений на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, 27,6 млрд грн – від банківських виплат за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду, майже 42 млрд грн – кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України.

Щодо витрат, то у 2014 році Пенсійний фонд направить майже 185 млрд грн на пенсії різних категоріях, 2,8 млрд грн - на виплати військовослужбовцям, 98,6 млн грн - іноземним пенсіонерам.

Згідно з документом, перевищення витрат над доходами у 2014 році становитиме 18,1 млрд грн.

Також, за даними постанови, на початок року залишок коштів у Пенсійному фонді становив 2,2 млрд грн, а на кінець року має становити 2,1 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня міністр Кабміну Остап Семерак заявив, що уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України з дефіцитом близько 18 млрд грн.

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Бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік було затверджено з доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що було на 5,4 млрд грн (24,8%) менше фактичного показника у 2012 році.