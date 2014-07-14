Липневі пенсії в Донецькій і Луганській областях профінансовані наполовину

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила директор департаменту зведеного бюджету Пенсійного фонду України Світлана Дяченко.

«Донецька область забезпечена на 50% виплат від місячної потреби, а Луганська – на 47%», - сказала Дяченко.

При цьому вона відзначила, що, незважаючи на відновлення фінансування Слов'янська, Краматорська і Слов'янського району після звільнення під час антитерористичної операції, все ще існують проблеми з виплатами в деяких східних регіонах.

«У нас є визначені недофінансування у певних регіонах Луганської і Донецької областей. Проте у разі забезпечення безпечних умов для обігу готівкових коштів, на території цих районів буде забезпечена можливість пенсіонерам одержувати пенсійні виплати», - сказала Дяченко.

За її словами, звільнені міста Слов'янськ і Краматорськ, а також Слов'янський район на 100% забезпечені пенсіями до кінця місяця.

Також Дяченко повідомила, що до 14 липня у цілому по Україні на виплату пенсій і грошової допомоги направлено 10,9 млрд грн, що становить 52% місячної потреби у коштах. У січні-червні 2014 року загальна сума витрат на пенсії та інші заплановані витрати становила майже 125 млрд грн, що на 400 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, у липні на фінансування пенсій планується направити 20,9 млрд грн. У червні пенсії в Україні були профінансовані на суму 20,5 млрд грн, а у травні - на 20,4 млрд грн. Виплата пенсій в липні здійснюватиметься за графіком - з 4 по 25 липня.

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У зв'язку з військовою ситуацією на сході України виплата пенсій не здійснюється у Сніжному Донецькій області, у місті Красний Промінь і в Станично-Луганському районі Луганської області.

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