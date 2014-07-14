Передачу пенсійних справ із зони АТО в інші регіони спростили

Пенсійний фонд України максимально упросив передачу пенсійних справ в інші регіони для жителів Донецької і Луганської областей, які тимчасово змінили місце проживання у зв'язку з антитерористичною операцією на сході країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду Владислав Машкін.

«Враховуючи ситуацію, в яку потрапили ці люди, ми максимально спростили порядок переведення пенсійних справ. Зазвичай це певна бюрократична процедура, яка передбачає направлення запитів, атестатів, паперових пенсійних справ і так далі. Для того, щоб уникнути цього і забезпечити виплату пенсій, ми прийняли рішення, аби брати на облік за матеріалами електронних справ. Це певна витримка зі справи пенсіонера, де є вся необхідна інформація - сума пенсії, скільки потрібно виплатити, по яке число», - повідомив Машкін.

За його словами, станом на 14 липня для переведення справ в інші регіони країни звернулося понад 13 тис. пенсіонерів з Донецької області та 1,3 тис. - з Луганської. При цьому на сьогоднішній день майже 800 людей, серед яких переважно жителі Донецької області, звернулося з проханням перевести їх назад на основне місце проживання для отримання там пенсійних виплат.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства соціальної політики,станом на 10 липня зареєстровано 11,15 тис. кримчан, які тимчасово змінили місце проживання у зв'язку з анексією півострова, а також 5,81 тис. жителів Луганської області та 23,46 тис. осіб з Донецької області, які покинули регіони за військової ситуації.

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Жителі цих регіонів, які тимчасово змінюють місце проживання, реєструються в службах зайнятості для отримання державних соціальних виплат та інших видів допомоги за новим місцем перебування.

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