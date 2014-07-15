Зарплата лікарям Слов'янська за червень нарахована і профінансована - Геращенко

Про це на своїй сторінці у соцмережі написала Уповноважений президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях народний депутат від партії “УДАР” Ірина Геращенко.Читайте такожУ семи мікрорайонах Слов’янська відновлено електропостачання, у двох – водопостачання

"Зарплата Слов'янським лікарям за травень виплачена в повному обсязі, за червень- нарахована і профінансована згідно поданих заявок. Такого листа отримала сьогодні від начальника відділу охорони здоров'я Слов'янськоі міськради", - йдеться у повідомленні.