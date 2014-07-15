Microsoft готує масові скорочення

Microsoft Corp. збирається до кінця тижня оголосити про наймасштабніше скорочення робочих місць за останні п'ять років на тлі процесу інтеграції придбаного компанією мобільного підрозділу Nokia, повідомляє Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Звільнення, як кажуть співрозмовники агентства, торкнуться співробітників саме цього підрозділу, а також дотичних з ним напрямів Microsoft. Як стверджують джерела Bloomberg, скорочення у тому числі торкнуться працівників відділу продажів, а також технологій.

Напередодні генеральний директор корпорації Сатья Наделла розмістив на офіційному сайті лист до співробітників корпорації, в якому дав зрозуміти, що вона буде «стискатися» і працівники повинні або шукати нові шляхи розвитку, або покинути її.

Люди всередині Microsoft вже кілька тижнів готуються до скорочень робочих місць, вони розробили для Наделли стратегії та презентації структурних підрозділів, повідомили The Wall Street Journal співробітники Microsoft і джерела, близькі до компанії. Одна з ймовірних галузей для урізування штату - мобільний бізнес, кажуть люди, знайомі з планами компанії, пишуть «Ведомости».

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На сьогоднішній день найбільшим скороченням в історії корпорації є реструктуризація 2009 р., коли свої робочі місця втратили 5800 штатних співробітників. За даними на 5 червня 2014 р., зараз у штаті компанії числяться 127 704 людини, включаючи 30 000 співробітників підрозділу Nokia.

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Microsoft закрила операцію з купівлі Nokia за $7,5 млрд 25 квітня. Американська корпорація, ставши власником частини бізнесу Nokia, не тільки пообіцяла підтримувати її пристрої, але й отримала право використовувати бренд Nokia для мобільних телефонів протягом 10 років. Крім того, їй дісталася ліцензія з обмеженим терміном дії на маркетинг пристроїв під брендом Nokia.