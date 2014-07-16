В Україні скоротилася кількість безробітних

Про це повідомила Державна служба статистики.

З числа зареєстрованих безробітних допомогу з безробіття одержують майже 80%. Середній розмір допомоги у червні зменшився на 16 грн порівняно з травнем цього року і становить 1145 грн.

Згідно з даними Держстату, рівень безробіття в Україні у червні залишився на тому самому рівні, що і у травні - 1,7% загальної кількості працездатного населення.

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За даними Держстату, потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) у червні становила 48,7 тис. чоловік, що покриває лише 11% кількості безробітних. Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць у червні, як і у травні, становило 90 осіб.

Усього у червні було працевлаштовано 42,5 тис. безробітних, що становить 8,2% загальної кількості зареєстрованих безробітних.

За даними Держстату, в Україні у червні було зареєстровано 241,4 тис. безробітних жінок, що на 45 тис. більше, ніж чоловіків. Також безробітних міських жителів у червні на 125 тис. більше, ніж у сільській місцевості.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні у травні на тлі анексії Криму скоротився до 1,7% загальної кількості працездатного населення з 1,8% у квітні.

Середній розмір допомоги з безробіття в Україні у січні-травні 2014 року становив 1160,8 грн, що на 41,5 грн більше, ніж у січні-травні минулого року, і на 11,3 грн більше, ніж у січні-квітні поточного року.