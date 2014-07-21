«Укрпошта» відновила перекази пенсій до анексованого Криму

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» почало здійснювати перекази пенсійних виплат в Автономну Республіку Крим, які були припинені після анексії півострова Росією, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Уперше після анексії Криму українські пенсіонери почали отримувати пенсію. Виплата пенсій здійснюється за другий квартал 2014 року», - йдеться в повідомленні.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення пересилати на територію Криму пенсійні виплати, які оформлятимуться як міжнародні грошові перекази. Також пенсію можна отримати шляхом зарахування коштів на рахунок у банку, розташованому за межами тимчасово окупованої території.

«Ми розуміємо, як важливо сьогодні забезпечити соціальні гарантії нашим громадянам, які проживають на анексованій території. «Укрпошта» оперативно налагодила технологічний процес пересилки пенсійних переказів, до Криму вже пішли перші виплати», - цитує прес-служба директора «Укрпошти» Михайла Паньківа.

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За даними «Укрпошти», кримчани, які хочуть відновити виплати пенсій в Україні, повинні особисто звернутися з відповідною заявою в одне з чотирьох районних управлінь Пенсійного фонду України в Херсонській області, а також надати офіційне підтвердження про відмову від отримання пенсії від російської сторони.

В «Укрпошті» також повідомили, що на сьогоднішній день у Криму знаходиться 539 поштових відділень відомства, з яких 57 – у Севастополі.

Як повідомляв УНІАН, пенсійні виплати жителям Криму – громадянам України були повністю припинені в результаті анексії півострова Росією. Проте на початку липня Кабмін затвердив порядок розрахунку з громадянами України, які проживають на півострові й мають право на соціальні та пенсійні виплати.

Раніше в Пенсійному фонді повідомили, що понад 2 тис. пенсіонерів, які залишили тимчасово окупований Крим і проживають в іншому регіоні, отримують пенсії на материковій частині України.