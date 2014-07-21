Дефіцит Пенсійного фонду хочуть скоротити на 2,3 млрд гривень
Обсяг видатків на погашення дефіциту коштів Пенсійного фонду України становитиме 15,760 млрд грн
Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді скоротити дефіцит коштів Пенсійного фонду України за загальним фондом державного бюджету на суму 2,343 млрд грн.
Про це йдеться у законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо коректування показників), зареєстрованому в парламенті 21 липня (№4308).
Згідно із законопроектом, обсяг витрат на погашення дефіциту коштів Пенсійного фонду України становить 15,760 млрд грн.
При цьому, як наголошується у пояснювальній записці до законопроекту, значне скорочення дефіциту коштів бюджету Пенсійного фонду не спричинить невиконання його функцій, і буде компенсоване за рахунок вилучення 2 млрд грн із Фонду соціального страхування з безробіття, які будуть зараховані до Пенсійного фонду України.
Як повідомляв УНІАН, Пенсійний фонд України у 2014 році одержить 233 млрд грн доходів, при цьому видатки становитимуть 249 млрд грн. Пенсійний фонд у 2014 році одержить понад 160 млрд грн через єдиний внесок, розподілений на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, 27,6 млрд грн – від банківських виплат за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду, майже 42 млрд грн – кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України.
У 2014 році Пенсійний фонд направить майже 185 млрд грн на пенсії за різними категоріями, 2,8 млрд грн - на виплати військовослужбовцям, 98,6 млн грн - іноземним пенсіонерам.