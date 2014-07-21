Порошенко підписав закон про підвищення пенсій сім'ям загиблих військових

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення зміни до статті 37 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Законом підвищено мінімальний розмір пенсії родинам військовослужбовців у разі втрати годувальника з одного до двох визначених законом розмірів прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 20 червня.

До статті 37 Закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" вносяться зміни, згідно з якими пенсії у разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим законом, не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Встановлюється також, що особи, яким раніше було призначено пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мають право на перерахунок пенсії з урахуванням положень цього закону.

Якщо внаслідок перерахунку розмір пенсії або виплачуваної її частини зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

Кабінет міністрів має у тримісячний строк з дня набрання чинності законом забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій.

Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.