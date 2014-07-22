ВР внесла зміни до законів про державну службу зайнятості

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 232 із 249 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Голосування відбувалося кілька разів, бо не вистачало голосів для ухвалення рішення.

В законі передбачено, що середня заробітна плата (дохід) для розрахунку розміру допомоги по безробіттю визначається на підставі даних персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного страхування, що надаються в електронному вигляді Пенсійним фондом України, та довідок про грошове забезпечення, наданих військовими частинами чи органами, де особа проходила службу, за формою, встановленою Кабінетом міністрів України».

Даним законом вносяться зміни до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

В законі визначені повноваження правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Ним визначено, що виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління Фонду, що забезпечує виконання рішень правління. Державний центр зайнятості та центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості, районні, міськрайонні, міські та районні у містах, міжрайонні (у разі їх утворення) центри зайнятості виконують відповідно функції виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів. Директор Державного центру зайнятості та його заступники є відповідно керівником та заступниками керівника виконавчої дирекції Фонду.

Керівник виконавчої дирекції Фонду входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу.

Виконавча дирекція Фонду організовує виконання рішень правління Фонду та забезпечує дотримання вимог законодавства про страхування на випадок безробіття, діє від імені Фонду та підзвітна йому в межах та порядку, передбачених статутом Фонду.

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Також законом передбачено, що застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 22 цього Закону, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений правлінням Фонду для цієї категорії осіб, залежно від страхового стажу.

Також вносяться зміни до Закону України “Про зайнятість населення”. Відповідно до змін, до складу державної служби зайнятості входять: Державний центр зайнятості - виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, який є головним органом у системі органів державної служби зайнятості; регіональні центри зайнятості - центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості; місцеві центри зайнятості - районні, міськрайонні, міські та районні у містах, міжрайонні (у разі їх утворення) центри зайнятості. Регіональні та місцеві центри зайнятості становлять систему територіальних органів державної служби зайнятості - робочих органів виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; навчальні заклади, центри професійної орієнтації населення, інформаційно-обчислювальні центри, інші підприємства та установи, утворені в установленому порядку центрами зайнятості державної служби зайнятості.

Послуги, пов’язані із сприянням зайнятості та соціальним захистом населення від безробіття, надаються державною службою зайнятості безоплатно. Послуги, що надаються за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, не належать до адміністративних послуг, визначених Законом України «Про адміністративні послуги”.

Відповідно до закону, діяльність державної служби зайнятості фінансується за рахунок коштів державного бюджету, а в частині виконання функцій виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, що покладені на державну службу зайнятості і нею здійснюються, – за рахунок коштів цього Фонду, передбачених у його бюджеті відповідно до закону.

Даним законом передбачено,що порядок видачі державною службою зайнятості ваучерів затверджується Кабінетом міністрів України.

Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

Відповідно до закону, у разі провадження суб’єктом господарювання діяльності з наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу стягується штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

В законі зазначено, що у разі несплати (відмови від сплати) протягом місяця передбачених штрафів їх стягнення здійснюється в судовому порядку. Ним визначено які штрафи зараховуються до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, а які до державного бюджету.

В перехідних положеннях закону зазначено, що надання роботодавцям, які працевлаштовують молодь, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), компенсації відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» до 1 січня 2015 року здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.