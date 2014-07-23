Жителі Сніжного і Красного Луча залишаються без пенсій

Виплата пенсій жителям міст Сніжне, Красний Луч, а також Станично-Луганського району Луганської області, як і раніше, ускладнена і не здійснюється, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

«У містах Сніжне Донецькій області, Красний Луч і у Станично-Луганському районі Луганської області фінансування пенсійних виплат не здійснюється», - зазначається у повідомленні.

Водночас пенсії жителям Слов'янська, Краматорська і Слов'янського району Донецької області профінансовані у повному обсязі. «Поштові відділення можуть виплачувати пенсії аж до 24 липня, банківські установи - до 23 липня включно», - пояснили у Мінсоцполітики.

У цілому по країні на фінансування пенсій за липень вже направлено близько 18,1 млрд грн. Обсяг додаткових соціальних виплат, виділених з державного бюджету на потреби малозабезпечених верств населення, становив 272,6 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, у липні на фінансування пенсій планується направити 20,9 млрд грн. У червні пенсії в Україні були профінансовані на суму 20,5 млрд грн, а у травні - на 20,4 млрд грн.

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Раніше у липні були проіндексовані мінімальні пенсії на показник інфляції, зафіксований в травні, - 10,4%.