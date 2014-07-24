Кабмін затвердив порядок призначення і звільнення голови Пенсійного фонду

Кабінет міністрів України своєю постановою затвердив Положення про Пенсійний фонд України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 24 липня, на виконання Законів України „Про Кабінет Міністрів України” та „Про внесення змін до Закону України „Про центральні органи виконавчої влади” щодо приведення його у відповідність із Конституцією України”.

Зокрема, згідно з постановою, уточнено положення щодо призначення голови правління ПФ та його заступників. Відтепер, враховуючи законодавчі зміни, вони призначатимуться та звільнятимуться з посад Кабміном за поданням прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій міністра соціальної політики.

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Як повідомляв УНІАН, Пенсійний фонд України у 2014 році отримає 233 млрд грн доходів, при цьому витрати становитимуть 249 млрд грн. Пенсійний фонд у 2014 році отримає більш ніж 160 млрд грн через єдиний внесок, розподілений на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, 27,6 млрд грн - від банківських виплат за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду, майже 42 млрд грн - кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України.

У 2014 році Пенсійний фонд направить майже 185 млрд грн на пенсії за різними категоріями, 2,8 млрд грн - на виплати військовослужбовцям, 98,6 млн грн - іноземним пенсіонерам.