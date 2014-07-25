МБРР дасть Україні $300 млн позики на соцпідтримку населення

Між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку підписано Угоду щодо залучення позики в розмірі 300 млн дол. США на реалізацію проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Від України угоду підписав міністр фінансів України Олександр Шлапак, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Позика буде залучена на 18 років з 5-річним пільговим періодом. Відсоткова ставка складатиме до 1%.

Позика залучена з метою розширення адресної програми соціальної допомоги для підтримки найбільш вразливих та соціально найменш захищених груп населення.

Проект допоможе розширити програму державної соціальної допомоги (забезпечення гарантованого мінімуму) для тих громадян, які найбільше її потребують.

Очікується, що розширення програми державної соціальної допомоги виведе із абсолютної бідності близько 542 600 осіб.

Поряд з цим в рамках проекту будуть запроваджені заходи із залучення до зайнятості непрацюючих працездатних одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з метою допомогти цим сім’ям перейти від одержання соціальних виплат до працевлаштування та економічної незалежності.

Також впроваджуватимуться заходи, спрямовані на підвищення ефективності адміністрування соціальних виплат та послуг за підтримки національної інформаційної системи управління. Проект охоплює всі місцеві відділи соціального захисту (756 од.), які підпорядковуються Міністерству соціальної політики України.

У рамках проекту здійснюватимуться заходи з розробки, створення та впровадження механізмів зменшення кількості помилок та випадків шахрайства в системі соціальної допомоги. Передбачається, що за кошти позики буде вдосконалена інформаційно-аналітична система соціального захисту населення, яка функціонуватиме на основі веб-технологій.

Зокрема, буде встановлена локальна мережа для майже 738 центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 744 служб для дітей, 324 інтернатів, 216 центрів реабілітації дітей-інвалідів і 98 центрів для бездомних.

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Крім того, проект підтримає розвиток сімейних форм опіки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, а також дітей з обмеженими можливостями, що виховуються в інтернатних закладах. Таким чином, близько 35 000 дітей з обмеженими можливостями віком до 18 років та 13 000 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, отримають користь від реалізації цього проекту.

Цей новий проект розрахований на 6 років і є частиною загальної допомоги, яка надається групою Світового банку Україні.