У Донецьку відновлюються виплати пенсіонерам - мер

У Донецьку відновлюються виплати пенсіонерам.

Про це УНІАН повідомили 24 липня у прес-службі Донецької міської ради з посиланням на міського голову Олександра Лук'янченка.

За його словами, у другій половині дня 24 липня на поштові відділення міста було перераховано 142,1 млн грн., у банківські структури - 173,15 млн грн.

Мер зазначив, що протягом дня місто профінансовано на суму 29,87 млн грн, а 25 липня будуть проведені виплати через поштові відділення за 17 липня, а також 80% за 18 липня. Через установи банків виплати будуть закриті за 15 липня.

Всього Головним управлінням ПФУ в Донецькій області профінансовано з початку поточного місяця 315,27 млн грн. або 58% потреби, відзначили в міськраді.

Читайте такожКабмін доручив відкрити бюджетні розрахунки у звільнених від терористів містах

Як повідомляв УНІАН, також здійснення пенсійних виплат липня забезпечено у містах Краматорськ і Слов'янськ, а також Слов'янському районі Донецької області.

Одночасно в містах Сніжне Донецької області, а також Красинй Луч і Станично-Луганський район Луганської області, фінансування пенсійних виплат не проводиться.