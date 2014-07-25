Борги із зарплати в Україні становлять 970,7 млн гривень

Заборгованість із заробітної плати в Україні у червні становила 970,7 млн грн, що на 2,8% менше, ніж у травні 2014 року, але на 28,9% більше, ніж на початку поточного року, зазначається у повідомленні Державної служби статистики.

За даними Держстату, у сумі заборгованості із заробітної плати майже 60% (580,1 млн грн) займають економічно активні підприємства, 36,6% (355,1 млн грн) – компанії-банкроти, а решта (35,5 млн грн) – неактивні підприємства.

Згідно зі звітом, найбільший обсяг заборгованості зафіксовано у промисловості – 468,8 млн грн, на підприємствах транспорту, у поштовій і кур'єрській діяльності – 213,5 млн грн, у професійній, науковій і технічній діяльності – 96,2 млн грн, у будівництві – 75,6 млн грн. У сільському господарстві у червні заборгованість із зарплати становила 26,2 млн. грн, в охороні здоров'я – 13 млн грн, в освіті – 4,7 млн грн.

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Найбільші борги із зарплати зафіксовані у Київській (125 млн грн), Харківській (102,6 млн. грн) і Донецькій (121 млн грн) області, найменші - у Чернівецькій (4,3 млн грн) і у Закарпатській (5,2 млн грн) областях.

За даними Держстату, станом на 1 липня понад 120 тис. осіб, які працюють на економічно активних і неактивних підприємствах, не одержали заробітну плату. Середня сума боргу із заробітної плати перед одним працівником становить 4 847 грн.

Як повідомляв УНІАН, у цілому по країні заборгованість із заробітної плати економічно активних і неактивних підприємств у травні становила 999,3 млн грн, що на 0,9% менше, ніж у квітні 2014 року, але на 32,7% більше, ніж на початку поточного року.