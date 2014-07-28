Кабмін хоче знизити розмір єдиного соцвнеску

Кабінет міністрів України планує скоротити ставку оподаткування за Єдиним соціальним внеском і при цьому розширити базу оподаткування для детінізації зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на брифінгу.

«Якщо ми погоджуємо до четверга реформи єдиного соціального внеску, то у нас є ідея скоротити ставку оподаткування Єдиним соціальним внеском і при цьому розширити базу оподаткування, щоб детінізувати зарплати, щоб збільшити доходи і щоб знищити тіньовий оборот капіталів і коштів. Сподіваюся, що парламент підтримає», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України повторно вносить до парламенту законопроекти з реформування газотранспортної системи України, змін до держбюджету і податкового законодавства, і закликає депутатів підтримати ці проекти на позачерговому засіданні парламенту у четвер, 31 липня.