Яценюк забере у депутатів і членів уряду всі надбавки до окладів

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк з метою скорочення видатків держбюджету обіцяє позбавити народних депутатів і членів уряду всіх надбавок до окладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про Яценюк заявив під час брифінгу.

"Щодо того, як уряд прийняв рішення збалансувати бюджет, звідки беруться доходи і які витрати зменшуються, можете назвати це рішення популістичним, але я його вважаю правильним: народні депутати України і члени Кабінету міністрів - всі будуть сидіти на "голому окладі", - сказав він.

Прем’єр уточнив, що такі заходи дозволять зменшити на 400 млн грн витрати з держбюджету на зарплати чиновникам органів виконавчої влади.

«Це мінус 400 млн грн по центральним органам виконавчої влади», - сказав він.

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