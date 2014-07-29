Кабмін звільнив главу Держслужби зайнятості у зв'язку з ліквідацією відомства

Відповідне розпорядження №659-р від 23 липня оприлюднене на сайті уряду.

«Звільнити Лазебну Марину Володимирівну з посади голови Державної служби зайнятості України у зв'язку з ліквідацією цієї служби», - зазначається у документі.

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Як повідомляв УНІАН, 5 березня Кабмін ліквідував Державну службу зайнятості, передавши всі функції служби Міністерству соціальної політики.

Лазебна очолювала службу зайнятості з травня 2013 року. Її попередника Володимира Галицького було спіймано на здирництві хабарів в особливо великих розмірах.