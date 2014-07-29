Жителі Слов'янська отримали заборговану за два місяці соцдопомогу

Уряд погасив заборгованість із державної соціальної допомоги за травень і червень перед жителями Слов'янська та Слов'янського району Донецької області, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

«Здійснено повне погашення заборгованості за травень і червень місту Слов'янськ і Слов'янському району Донецької області», - йдеться в повідомленні.

Також, за даними міністерства, в Україні продовжується виплата соціальної допомоги за липень. Зокрема, станом на 28 липня майже повністю завершено виплату першого траншу соціальної допомоги липня. На поштові відділення й рахунки банківських установ на сьогоднішній день перераховано 2,9 млрд грн на соціальну допомогу.

Крім того, здійснюється виплата другого траншу соціальної допомоги, зокрема, було перераховано 242,5 млн грн на виплату допомоги.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Мінсоцполітики, в липні фінансування соціальної допомоги проходить згідно з графіком. Разом із тим, усе ще ускладнено фінансування допомоги в деяких містах Донецької та Луганської областей через військові дії в цьому регіоні.