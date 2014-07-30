У Мінсоцполітики розповіли, які міста не отримали соцдопомоги через бойові дії

Липнева державна соціальна допомога профінансована в повному обсягу на суму майже 3 млрд грн, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

«Станом на 29 липня на поштові відділення й рахунки банківських установ повністю переказано кошти першого і другого траншів державної соціальної допомоги цього місяця, призначених для виплат малозабезпечених сім'ям, сім'ям з дітьми, дітям-інвалідам й інвалідам з дитинства. Це 2,9 млрд грн і 272,3 млн. грн відповідно», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, через нестабільність ситуації на сході країни не вдалося здійснити виплати соцдопомоги за липень одержувачам Донецької області: у містах Донецьк, Сніжне, Горлівка, Дебальцеве, Харцизьк, Шахтарськ, у Шахтарському і Ясинуватському районах, а також Луганській області: у місті Красний Луч і Станично-Луганському районі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Мінсоцполітики повідомили, що уряд погасив заборгованість із соціальної допомоги за травень і червень перед жителями Слов'янська і Слов'янського району Донецької області. Виплата соціальних допомог і пенсій проходить нерегулярно й ускладнена у зв'язку з діями терористів на сході країни.

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, які фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Упродовж липня українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію із звільнення Донбасу від бойовиків.