Донбасу обіцяють мінімум 300 тисяч додаткових робочих місць

Міністерство соціальної політики розробило програму створення робочих місць і стабілізації зайнятості в Донецькій і Луганській областях до 2017 року, яка дасть змогу створити щонайменше 300 тис. додаткових робочих місць у цих регіонах.

Як повідомила прес-служба Мінсоцполітики, документ передбачає реалізацію комплексу заходів, спрямованих на відновлення об'єктів інфраструктури та житла, забезпечення сприятливих умов для розвитку економіки регіонів, сприяння працевлаштуванню осіб, що втратили роботу, в тому числі вимушених переселенців, розвиток державно-приватного партнерства у сфері зайнятості.

«Очікується, що в результаті реалізації програми до кінця 2017 року в Донецькій області буде створено щонайменше 200 тисяч нових робочих місць, у Луганській - не менш як 100 тисяч», - йдеться в повідомленні.

На сьогодні програма опрацьовується 15 центральними органами виконавчої влади, Донецькою і Луганською облдержадміністраціями та представниками громадськості.

Мінсоцполітики закликало громадськість активніше брати участь у розробці документа і чекає пропозицій від профільних громадських організацій та експертного середовища.

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Як повідомляв УНІАН, з квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію з визволення Донбасу від бойовиків.

За даними Мінсоцполітики, до 25 липня міністерство зареєструвало більш як 60 тис. громадян України, які тимчасово змінили місце проживання у зв'язку з анексією Криму і військовою ситуацією на сході країни.

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