ВР може дозволити відправляти бюджетників у неоплачувані відпустки без їх згоди

Про це йдеться в доопрацьованому законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо коригування показників), зареєстрованому в парламенті 30 липня (№4308а).

«Надати право керівникам бюджетних установ у межах бюджетних призначень без згоди і попередження працівників встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу і надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін», - говориться в законопроекті.

Крім цього, пропонується зобов'язати керівників контролюючих і наглядових органів влади в рамках економії бюджетних коштів вживати заходів для оптимізації штатної чисельності працівників. Зокрема, шляхом надання працівникам неоплачуваних відпусток і переведення на скорочений режим роботи, скасування підвищення окладів, зниження надбавок і доплат. Також пропонується переглянути укладені договори на придбання товарів, робіт, послуг.

Крім того, проект передбачає, що в цих випадках не застосовуються вимоги трудового законодавства в частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення працівника за два місяці та узгодження з працівником переведення на неповний режим роботи.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України повторно вносить до парламенту законопроекти з реформування газотранспортної системи України, зміни до держбюджету і податкового законодавства, і закликає депутатів підтримати ці проекти на позачерговому засіданні парламенту у четвер, 31 липня.

Згідно з проектом, уряд пропонує збільшити обсяг дохідної частини держбюджету на 2014 рік на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн і витратної частини - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн при збереженні незмінного рівня бюджетного дефіциту.

Як заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, невжиття цих законів призведе до нездатності фінансувати українську армію і відновлення сходу України, а також до зриву програми з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком.