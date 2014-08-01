Реформа єдиного соцвнеску дозволить вивести зарплати з тіні - голова фіскальної служби

Голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус вважає, що реформування єдиного соціального внеску (ЄСВ), яке передбачає зменшення ставки і розширення бази оподаткування, дасть змогу вивести зарплати українців з тіні. Про це Білоус заявив на антикорупційному форумі у п'ятницю, коментуючи заяву прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка про внесення законопроекту про ЄСВ на наступне сесійне засіданні Верховної Ради.

"Що нам це дасть? Зменшення великого попиту на готівку, яка роздається в конвертах і видається у вигляді зарплати. . Зменшиться попит на готівку - зменшиться і пропозиція. Це системний підхід, з яким ми йдемо до бізнесу, суспільства, уряду, який нас підтримує. Сподіваємося, підтримають і депутати", - сказав Білоус.

Читайте такожМінфін пояснив суть змін у бюджеті й податкахЯк повідомляв УНІАН, 31 липня Яценюк заявив, що уряд внесе на наступну сесію ВР законопроект про реформування єдиного соціального внеску. За його словами, цей законопроект дасть змогу детінізувати заробітну плату за рахунок того, що підприємцям буде легше виплачувати «білу зарплату».