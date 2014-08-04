Порошенко скасував низку пільг відставним генералам і держрадникам юстиції

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, згідно з указом, втрачають чинність укази глави держави, якими визначалося, що генерал армії, генерал внутрішньої служби, державний радник юстиції в разі звільнення за вислугою строку служби може бути призначений за його згодою на посаду радника Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ або іншого військового формування, а державний радник юстиції – на посаду радника Генпрокуратури.

Вказаним особам раніше надавалося грошове, автотранспортне, медичне та інші види обслуговування за останньою посадою, а також право мати помічника. Також їм забезпечувалося щорічне безоплатне санаторно-курортне лікування з відшкодуванням вартості проїзду в межах України, оплачувалося 50% вартості користування житлом, комунальними послугами та телефоном.

Читайте такожПорошенко підписав зміни до держбюджету та Податкового кодексуКрім того, в разі працевлаштування таких осіб після звільнення за вислугою строку служби на інше місце роботи незалежно від форм власності на них поширювалися безкоштовне медичне обслуговування, санаторно-курортне лікування та сплата 50% комунальних послуг за рахунок держави.