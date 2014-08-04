Порошенко скасував низку пільг відставним генералам і держрадникам юстиції
Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів президента України», яким скасовано низку пільг генералам армії, генералам внутрішньої служби та державним радникам юстиції, звільненим за вислугою строку служби.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, згідно з указом, втрачають чинність укази глави держави, якими визначалося, що генерал армії, генерал внутрішньої служби, державний радник юстиції в разі звільнення за вислугою строку служби може бути призначений за його згодою на посаду радника Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ або іншого військового формування, а державний радник юстиції – на посаду радника Генпрокуратури.
Вказаним особам раніше надавалося грошове, автотранспортне, медичне та інші види обслуговування за останньою посадою, а також право мати помічника. Також їм забезпечувалося щорічне безоплатне санаторно-курортне лікування з відшкодуванням вартості проїзду в межах України, оплачувалося 50% вартості користування житлом, комунальними послугами та телефоном.
Читайте такожПорошенко підписав зміни до держбюджету та Податкового кодексуКрім того, в разі працевлаштування таких осіб після звільнення за вислугою строку служби на інше місце роботи незалежно від форм власності на них поширювалися безкоштовне медичне обслуговування, санаторно-курортне лікування та сплата 50% комунальних послуг за рахунок держави.