Виплата пенсій у понад 20 містах Донбасу поки неможлива - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики не може забезпечити виплату пенсій жителям понад 20 населених пунктів Донецької і Луганської областей, йдеться в повідомленні міністерства, розміщеному на урядовому порталі.

«Через нестабільну ситуацію фінансування пенсійних виплат не здійснюється в окремих містах Донецької області: Сніжне, Авдіївка, Горлівка, Дебальцеве, Єнакієве, Жданівка, Кіровське, Макіївка, Торез, Харцизьк, Шахтарськ і Шахтарський район, Ясинувата і Ясинуватський район, - йдеться в повідомленні. - У Луганській області пенсії не виплачуються жителям Луганська, Алчевська, Антрацита та Антрацитівського району, Брянки, Красного Луча, Кіровська, Краснодона та Краснодонського району, Лисичанська, Первомайська, Ровеньок, Стаханова, Свердловська, Лугутинського, Перевальського, Слов'яносербського та Станично-Луганського районів».

У цілому по країні виплата пенсій розпочалася 4 серпня. На виплату пенсій, за інформацією Мінсоцполітики, перераховано 1,3 млрд грн із запланованих 21,8 млрд грн.

Фінансування пенсій у зазначених населених пунктах, як наголошується, буде відновлено, як тільки з'явиться така можливість.

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Як повідомляв УНІАН, на поточний момент виплата пенсій і соціальних допомог здійснюється у всіх звільнених містах Донбасу. Жителі Краматорська і Слов'янська вже отримують належні їм виплати. Крім того, в цих містах погашені борги, які виникли за час неможливості перерахування коштів.

Мінсоцполітики закликало громадян міст, що знаходяться в зоні АТО, переїжджати на тимчасове проживання до інших регіонів України, де їм відновлять соціальні виплати. За інформацією міністерства, на сьогоднішній день такою можливістю скористалися майже 77 тисяч переселенців. Найбільше переселенців зареєстровано в Харківській області - 23 600 тис. громадян.