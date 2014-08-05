В Україні скоротять 30-50% держслужбовців

В Україні буде скорочено 30-50% державних службовців. Водночас фонд заробітної плати чиновників буде збережено.

Про це під час брифінгу в Українському кризовому медіацентрі сказав міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє прес-служба Мін’юсту.

Петренко зазначив, що «держслужбовці отримають конкуренті зарплати». «У державному апараті нині працює понад 250 тисяч чиновників. Ефективність їхньої роботи, порівняно з вітчизняним приватним сектором, вкрай низька. Тому ми плануємо значне скорочення штату працівників державного апарату, яке сягне 30-50%», - сказав він.

При цьому нагадав, що відповідні ініціативи були подані урядом до парламенту України у законопроекті "Про спрощення надання адмінпослуг та оновлення державного апарату" та прийняті у першому читанні. Петренко зазначив, що низькі зарплати – одна з головних причин виникнення побутової корупції. «Тому, під час скорочення кількості працівників, буде повністю збережено фонд заробітної плати. І ті особи, які прийдуть на посади, отримають реальну конкурентну заробітну плату», - підкреслив він. При цьому зазначив, що "державний службовець, який отримує зарплату в 1200 грн не може бути ефективним. В таких умовах він змушений заробляти на життя тими повноваженнями, які має, щоб прогодувати себе і свою сім’ю".

Петренко повідомив, що буде проведено «повне очищення та переатестацію працівників державного апарату. В першу чергу це стосується представників судових та контрольних органів». При цьому додав, що «важливою складовою при відборі нових чиновників, представників судових органів та органів прокуратури має бути перевірка їхнього майнового стану». «Це нонсенс, коли ці особи за офіційними даними бідні, як церковні миші, а їхні родичі змогли стати настільки успішними бізнесменами, що їм би й Рокфеллер позаздрив», - зазначив міністр.

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Петренко наголосив на необхідності реформування регулятивних органів, «кількість яких значно скоротиться». За його словами, нині в Україні діє понад 80 різних структур, які здійснюють перевірки і «за наявності бажання, спільними зусиллями вони можуть організувати по кілька перевірок однієї й тієї ж юридичної особи щодня». При цьому нагадав, що уряд вже прийняв низку рішень в цьому напрямку, зокрема, передбачено до кінця року мораторій на проведення перевірок представників бізнесу різними інспекціями.

Петренко вважає, що держава має передати значну частину повноважень місцевим органам влади. «Однак, для цього потрібно змінити не тільки представників центральної влади. Нові люди мають з’явитися і на місцях», - додав він».