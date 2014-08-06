У Росії обмірковують відмову від накопичувальних пенсій

Російська влада "активно обговорює" відмову від накопичувальної пенсійної системи - результату реформи радянської моделі, що завершилася вилученням відкладеного працюючими росіянами в 2014 році на освоєння анексованого Криму та інші потреби держави. Про це пише Reuters.

Віце-прем'єр Ольга Голодець у вівторок після засідання Держради на запитання, наскільки ймовірно, що держава взагалі відмовиться від накопичувальної частини пенсій, відповіла: "Питання активно обговорюється, і насамперед, обговорюється питання про перехід на добровільну систему накопичень".

Пенсії формуються зі страхової частини і накопичень, якими керують державний ВЕБ або недержавні компанії і фонди. Цього року уряд у пошуках коштів на поточні виплати вилучив близько $8 мільярдів пенсійних накопичень і пообіцяв коли-небудь повернути майбутнім пенсіонерам їхні гроші, але без гарантій. Потім міністри повідомили, що витратили ці гроші на освоєння Криму і боротьбу з кризою, і не збираються повертати їх і продовжать цю практику в 2015 році.

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Голодець сказала, що бачить користь у відмові від моделі, яку раніше рекламувала держава, закликаючи громадян брати участь у спільному з ним фінансування пенсійних накопичень.

"Ті громадяни, які приймуть для себе рішення, будуть персонально укладати договори з недержавними пенсійними фондами, будуть мати дуже зрозумілі правила накопичень, дуже зрозумілі очікувані результати накопичень", - сказала вона.

Критики влади називають "мораторій" на формування накопичувальної частини пенсій конфіскацією і кажуть, що це підриває довіру до держави і обмежує її можливості в залученні "довгих" грошей, оскільки майбутні пенсіонери вважатимуть за краще накопичувати без участі влади.

Уряд РФ прийняв рішення продовжити на 2015 рік мораторій на формування накопичувальної частини пенсій, повідомило у вівторок Міністерство праці.