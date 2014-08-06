Діячам культури України можуть заборонити в'їзд до Росії

Депутат Держдуми Роман Худяков (ЛДПР) спрямував звернення на ім'я міністра культури Росії Володимира Мединського, в якому відомство просить скласти список діячів культури України, які підтримують дії влади України на сході країни, «творців», помічених у антиросійських висловлюваннях. Цим персонам законодавець пропонує заборонити виступи в Росії, а також оголосити персонами "нон грата" в РФ, пишуть "Известия".

Нагадаємо, в березні представники російської культури відкрито підтримали позицію президента Путіна з анексування Криму і Севастополя. Серед багатьох главу РФ підтримали такі знаменитості, як Федір Бондарчук, Надія Бабкіна, Олексій Булдаков, Микола Бурляєв, Ігор Бутман, Олег Газманов тощо.

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"У списку повинні бути вказані не тільки імена громадян, яким заборонено виступи і приїзд до РФ, але і аргументація - чому кожен конкретний діяч культури потрапив до цього списку", - вважає Худяков.

Міністр культури Росії Володимир Мединський, уродженець України, відразу ж після появи інформації про підготовлюваний українцями списку 500 діячів культури РФ назвав плани про заборону їх в'їзду до України «фантасмагоричною» ідеєю.

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Народний артист України, провідний актор Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка Олексій Богданович, ще навесні підписав заяву українських діячів культури проти російської політики, поділився своєю думкою про можливу появу заборонених списків артистів.

"Я не боюся потрапити до списку Мінкультури Росії, оскільки свою точку зору щодо політики російських властей я висловлював прямо і відкрито. Також і російські артисти, які підтримують політичні рішення керівництва своєї країни, не повинні дивуватися, потрапляючи в такі списки. Ті ж з них, що аполітичні і займаються тільки мистецтвом, у списки та не потрапляють", - сказав Богданович.