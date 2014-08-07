Держказначейство з понеділка не може проводити платежі в Луганську

Державна казначейська служба України з понеділка не має можливості проводити платежі в Луганській області, включаючи території, контрольовані українською владою, у зв'язку з відсутністю зв'язку, заявила глава служби Тетяна Слюз.

Читайте такожДержказначейство відновило роботу в Сєвєродонецьку і Попаснянському районі Луганщини

«Ситуація у Луганську дуже напружена. Зв'язку немає з минулого четверга. З понеділка ми не можемо проводити платежі навіть на територіях, контрольованих українськими військовими», - сказала Слюз і пояснила, що в цьому випадку працездатність Держказначейства залежить від «Укртелекому».

За її словами, зв'язку в регіоні, навіть стаціонарного, немає, що ускладнює проведення платежів.