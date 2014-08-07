Пенсійний фонд і місцеві бюджети винні Держказначейству 56 млрд гривень

Заборгованість Пенсійного фонду і місцевих бюджетів перед єдиним казначейським рахунком за одержаними позиками на 1 серпня становила 56 млрд грн, повідомила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз.

Голова Держказначейства пояснила, що казначейська служба надає безплатні позики з єдиного казначейського рахунку обласним пенсійним фондам і органам місцевого самоврядування при виникненні у них касових розривів.

«Станом на 1 січня заборгованість Пенсійного фонду перед єдиним казначейським рахунком становила 49 млрд грн. На 1 серпня це 47 млрд грн», - сказала вона.

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Також Слюз повідомила, що позики місцевим бюджетам за 7 місяців становили 21 млрд грн.

«Борги місцевих бюджетів перед єдиним казначейським рахунком - 9 млрд грн. І я хочу сказати, що ця заборгованість накопичувалася останні 4 роки», - відзначила вона.