На Луганщині частково відновили фінансування пенсій

Фінансування пенсійних виплат у серпні забезпечено у Старобільському, Новопсковському та Білокуракинському районах Луганської області після втрати зв'язку з головним управлінням Пенсійного фонду в області та управліннями фонду в районах та містах регіону.

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Як повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, у всіх інших районах Луганської області фінансування не здійснюється.

Також фінансування пенсій не здійснюється у деяких містах і районах Донецької області: Сніжне, Авдіївка, Горлівка, Дебальцеве, Єнакієве, Жданівка, Кіровське, Макіївка, Торез, Харцизьк, Шахтарськ і Шахтарський район.

Раніше міністерство повідомляло, що пенсійні виплати в Луганській області не здійснювалися з 6 серпня у зв'язку з втратою зв'язку з головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області та управліннями фонду в районах та містах регіону.

За даними Мінсоцполітики, пенсії за серпень в Україні профінансовані до 7 серпня на 29% в обсязі 6,3 млрд грн. Поштові відділення та банківські установи забезпечені коштами для виплати пенсій включно по 11 серпня і 8 серпня відповідно.

Всього в серпні на пенсійні виплати планується направити 21,8 млрд грн. Виплата пенсій має здійснюватися з 4 по 25 серпня.

Нагадаємо, з квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів ряд міст в Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію по звільненню Донбасу від бойовиків.