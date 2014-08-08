Сім'ям загиблих в АТО військових виплатять по 609 тисяч гривень

Сім'ї загиблих в АТО військових отримають по 609 тис. грн. допомоги від держави.

На засіданні уряду було прийнято рішення виділити кошти у сумі 99 267,0 тис. гривень з розрахунку по 609,0 тис. гривень за кожного загиблого з резервного фонду державного бюджету для виплати одноразової грошової допомоги членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними обов’язків військової служби.

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Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, у відповідності до статті 16 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” військовослужбовці під час виконання ними обов’язків військової служби мають право на гарантовану державну виплату у вигляді одноразової грошової допомоги у разі загибелі у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, що на сьогодні становить 609 тис. гривень.

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Проект розпорядження Кабінету міністрів України “Про виділення коштів для виплати одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців” було підготовлено Мінекономрозвитку та погоджено з Мінфіном, Мін’юстом, Міноборони, СБУ, Адміністрацією Держприкордонслужби та ГУР Міноборони.