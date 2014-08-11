В окупованому Криму проблеми з виплатою аліментів

Після окупації Криму Росією рішення українських судів за аліментними зобов'язаннями стали фактично документами іноземної держави на півострові, пишуть "Аргументи тижня Крим".

Тепер Росія повинна або визнати їх у спрощеному порядку, або розведеним батькам доведеться заново відстоювати право на отримання аліментів вже в російських судах.

Читайте такожОкупаційна влада не пускає жителів Криму додому«Відносно легко вирішити цю проблему можна буде лише в тому випадку, якщо обоє батьків є громадянами Росії. Однак для Криму тепер не рідкість, коли, наприклад, мати стала росіянкою, а батько - громадянин України, який проживає за межами Криму. У такому разі аліментні зобов'язання стягуються вже в відповідності з міжнародними угодами, в яких бере участь Росія», - пише видання.

Читайте такожПостпред Литви в ООН: В окупованому Криму дискримінують українцівВ країнах СНД, до числа яких відноситься і Україна, і Росія, застосовується так звана Мінська конвенція про правову допомогу у цивільних, сімейним і кримінальних справах. Згідно з конвенцією, якщо російський суд прийняв рішення про стягнення аліментів з громадянина України, то український суд також зобов'язаний накласти на нього відповідні зобов'язання і навпаки, пояснюється в матеріалі видання.

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