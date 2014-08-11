ДФС наполягає на введенні кримінальної відповідальності за зарплату в конвертах

Державна фіскальна служба (ДФС) має намір відстоювати введення кримінальної відповідальності за виплату заробітної плати в конвертах, заявив голова ГФС Ігор Білоус.

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«Зменшення ставки (єдиного соціального внеску – УНІАН) приведе до того, що ми вимагатимемо чітку, ймовірно, кримінальну відповідальність, за порушення цього закону. Якщо ми зможемо легко вести облік, то ми зможемо легко визначати реальні зарплати. Якщо це порушуватиметься, ми будемо все робити для того, щоб була кримінальна відповідальність», - сказав Білоус.

Він відзначив, що скорочення ставки ЄСВ значно покращить умови ведення бізнесу, тому підприємці мають відмовитися від виплати зарплат у конвертах. «Ми мусимо зрозуміти, що це та хвороба, яка живе і розвивається, і через неї вмирає організм. Тому цю хворобу потрібно перемогти», - сказав Білоус.

За його словами, на сьогоднішній день близько 20 млрд грн – це ті кошти, які виплачуються в конвертах.

«Це готівка, яка вимивається, яка обертається. Деякі експерти кажуть, що не 20, а 50 млрд грн. Напевно, десь посередині», - відзначив голова ДФС.

Як повідомляв УНІАН, уряд розробив концепцію реформування податкової системи, яка може бути розглянута парламентом вже на початку вересня. Зокрема, при оподаткуванні зарплат уряд пропонує залишити діючу ставку ЄСВ - близько 41% - щодо мінімальної зарплати. Всі доходи вищі за мінімальну зарплату пропонується оподатковувати за ставкою 15%.