Сьогодні Путін відвідає окупований Севастополь - місто чекає транспортний колапс

У середу, 13 серпня, в окупованому Росією Севастополі у зв'язку з візитом президента Росії Володимира Путіна, членів уряду РФ і депутатів Державної думи перекриють рух транспорту, а також закриють причали.

Про це повідомив нелегітимний в.о. губернатора Севастополя Сергій Меняйло, який підписав відповідне розпорядження, передає "Крим. Реалії".

Читайте також14 серпня в окупованому Криму Путін виступить перед членами парламенту РФ і міністрамиЗа інформацією прес-служби Кремля, президент Росії Володимир Путін прибув з дводенним робочим візитом в окупований Крим, де проведе зустрічі з членами Ради безпеки, фракцій політичних партій у Державній думі.

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