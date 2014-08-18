Кабмін виділив 23,6 млн гривень на житло сім'ям загиблих військових

Уряд виділив більш як 23,6 млн. грн на забезпечення житлом сімей військовослужбовців, які загинули в ході антитерористичної операції на сході України.

Відповідне розпорядження уряду від 13 серпня 2014 року оприлюднено на сайті Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, ці кошти в різних частках розподілять між 19 облдержадміністраціями, а також Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон). Найбільші суми коштів для забезпечення житлом сімей військових, які загинули в ході АТО, одержать Івано-Франківська (2,87 млн. грн), Запорізька (1,82 млн. грн), Кіровоградська (1,7 млн. грн), Черкаська (1,64 млн. грн) і Київська (1,59 млн. грн) облдержадміністрації. Найменші суми для зазначених цілей буде направлено у Львівську і Луганську області – 214,5 тис. грн і 246,7 тис. грн відповідно. Мінрегіону буде виділено 4,43 млн. грн для придбання житла в Києві.

Згідно з документом, здійснити розподіл коштів доручено Міністерству фінансів за рахунок резервного фонду держбюджету.

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При цьому Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Адміністрації Державної прикордонної служби, Службі безпеки і Головному управлінню розвідки Міністерства оборони доручено в двотижневий термін подати до місцевих облдержадміністрацій списки членів сімей загиблих, які мають право на отримання житла відповідно до зазначеного розпорядження і перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

Облдержадміністраціям доручено в тижневий термін затвердити за узгодженням з Мінекономрозвитку, Мінрегіоном і Мінфіном перелік витрат, пов'язаних із здійсненням заходів, передбачених розпорядженням. А до 1 грудня поточного року – подати до Мінекономрозвитку, Мінфіну і Державної казначейської служби звіт про використання виділених коштів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Ради національної безпеки і оборони України, станом на 13 серпня за час проведення АТО загинуло 587 українських військових і більш як 2 тис. дістали поранення.