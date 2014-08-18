В 9 містах Донецької області через бойові дії не фінансується виплата пенсій за серпень - ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, за даними Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, на сьогодні, 18 серпня, у зв`язку з проведенням бойових дій в 9 містах регіону не здійснюється фінансування коштів на виплату пенсій за серпень поточного року.

Так, пенсіонери Горлівки, Єнакієве, Кіровського, Макіївки, Тореза, Харцизька, Шахтарська, Жданівки та Сніжного у зв`язку з бойовими діями не мають можливості отримати гроші. Станом на 15 серпня сума недофінансування в області становила 641,9 млн грн.

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Разом з тим, як повідомляють в Головному управлінні Пенсійного фонду, відразу після наведення порядку в кожному окремому місті кошти на виплату недоотриманих сум пенсій будуть профінансовані в повному обсязі, як це було зроблено в звільнених Краматорську і Слов`янську, запевнили в ОДА.