Окупанти хочуть ввести в Криму візовий режим

Нелегітимне Міністерство у справах окупованого Росією Криму пропонує запровадити спрощений візовий режим в'їзду на півострів і в анексований Севастополь для іноземних громадян.

Про це повідомила нелегітимний директор Департаменту правового регулювання відомства Тетяна Караваєва, передає "Крим. Реалії".

«Така міра прописана в законопроекті про розвиток Кримського федерального округу і вільну економічну зону на території Республіки Крим та міста федерального значення Севастополь, який Мінкрима внесло в уряд наприкінці липня», - сказала Караваєва.

Читайте такожОкупанти хочуть відібрати в українських власників підприємства в СевастополіЗа її словами, пропонується спростити порядок оформлення віз для іноземних громадян - представників організацій, інвесторів, а також осіб, запрошених для обговорення можливостей співпраці в окупованих Криму і Севастополі. Пропонується передбачити можливість оформлення віз безпосередньо в пункті пропуску через "держкордон" при в'їзді на півострів і у Севастополь.

Читайте такожВлада Криму просить Кремль дозволити ввозити українські продуктиТакож пропонується спростити в'їзд для іноземних громадян, які прибувають в туристичних цілях, а оформлення одноразових туристичних віз робити в пункті пропуску через «кордон». Термін візи - не більше 30 днів.