Уряд профінансував майже 17 млрд грн серпневих пенсій



Таким чином, поштові відділення включно по 25 серпня, а також банківські установи включно по 22 серпня можуть виплачувати пенсії всім, кому вони призначені.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

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У Донецькій області наразі виплата пенсій фінансується 28 районам та містам. Однак, містам Сніжне, Горлівка, Єнакієве, Жданівка, Кіровське, Макіївка, Торез, Харцизьк, Шахтарськ і Шахтарський район, Ясинувата та Ясинуватський район кошти для здійснення виплат пенсій не перераховуються.

Крім того, пенсію серпня отримують громадяни 13 міст та районів Луганської області. Водночас через відсутність телефонного та електронного зв’язку з більшістю управлінь Пенсійного фонду України та відділеннями АТ „Ощадбанку” регіону, кошти іншим населеним пунктам не надходять.