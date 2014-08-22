Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за серпень

Пенсійний фонд України 22 серпня завершив фінансування серпневих пенсій, спрямувавши на їх забезпечення 18,6 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Пенсійного фонду.

Водночас в ПФУ констатують, що в Донецькій і Луганській областях через дії терористів пенсійні виплати профінансовано не в повному обсязі.

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«Враховуючи непідконтрольність окремих територій Донецької та Луганської областей української влади, виплати пенсіонерам у цих регіонах України профінансовано не в повному обсязі», - йдеться в повідомленні.