Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за серпень
16:59, 22 серпня 2014Соцполітика
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У Донецькій і Луганській областях через дії терористів пенсійні виплати профінансовано не в повному обсязі.
Пенсії за серпень профінансовані / Фото УНІАН
Пенсійний фонд України 22 серпня завершив фінансування серпневих пенсій, спрямувавши на їх забезпечення 18,6 млрд грн.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Пенсійного фонду.
Водночас в ПФУ констатують, що в Донецькій і Луганській областях через дії терористів пенсійні виплати профінансовано не в повному обсязі.
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«Враховуючи непідконтрольність окремих територій Донецької та Луганської областей української влади, виплати пенсіонерам у цих регіонах України профінансовано не в повному обсязі», - йдеться в повідомленні.
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