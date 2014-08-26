У зоні АТО частково відновили виплату пенсій через поштові відділення

Міністерство соціальної політики України частково відновило виплату пенсій через поштові відділення в Донецькій та Луганській областях, де проходить активна фаза антитерористичної операції. Про це на брифінгу у вівторок повідомила міністр соціальної політики Людмила Денісова, передає кореспондент УНІАН.

«Сьогодні ми частково фінансуємо пенсії в Донецьку та Луганську, які нараховуються на банківські рахунки, й людина може виїхати й отримати свою пенсію в іншому місті», - сказала Денісова.

Вона додала, що пенсії нараховуються через поштові відділення в 14 із 32 районів Луганської області і в 23 із 42 районів у Донецькій області.

Читайте такожПенсійний фонд завершив фінансування пенсій за серпень

Як повідомляв УНІАН, із квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Через дії терористів на сході країни фінансування пенсій і соціальних виплат у деяких містах Донецької та Луганської області було зупинено.

У серпні на фінансування пенсій буде спрямовано 21,8 млрд грн, тоді як у липні ця сума становила 20,9 млрд грн, у червні - 20,5 млрд грн, а в травні - 20,4 млрд грн.