Допомогу з гуманітарного рейсу Ахметова почали доставляти в зону військових дій

У Новоазовський, Першотравневий райони Донецької області, Маріуполь, Красний Лиман, Добропілля, а також у міста в зоні військових дій починають доставляти продуктові, дитячі та гігієнічні набори з першого ешелону гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, який прибув у складі 100 фур з Дніпропетровська в Маріуполь 22-23 серпня. У Маріуполі гуманітарну допомогу загальною вагою понад 2000 тонн розвантажують, силами волонтерів підприємств СКМ розфасовують в пакети і доставляють до місця компактного проживання переселенців, а також міста в зоні військових дій.

Так, продуктові набори вже отримують в Маріуполі, Сєдово, Новоазовську, Безі́менне, Широкіно, Виноградному, Лебединському, Саханці, Розі, Приморському, Красноармійському, Мангуші, Стародубівці, Бердянському, Комишуватці, Іллічівському, Мелекіно, Урзуфі, Ялті (Донецької обл.), Юр'ївці, Бахатарме, в Азовському і на Білосарайській косі. Видають допомогу в сільрадах згідно сформованим раніше списками. Всього з часу прибуття першого ешелону Гуманітарного рейсу Ахметова на Маріуполь, Первомайський та Новоазовський райони, а також в Червоний Лиман Добропілля вже передано близько 700 тонн продуктів. Це цукор, борошно, олія, крупи, макаронні вироби, м'ясні консерви, консерви, чай, печиво, розфасовані в набори по 10 кг кожний.

Віктор Гроздов, керуючий справами Новоазовської районної ради: «Вчора ми почали роздавати гуманітарну допомогу переселенцям, яка була доставлена 25-26 серпня. Сьогодні, 27 серпня, повинні приїхати останні 5 машин. Механізм такий - гуманітарна допомога передається на склад, там її розфасовують по наборам. Потім набори поштучно передаються до сільради, а в сільрадах на місцях починається роздача згідно із заповненим заявою та відомості. У кожній відомості вказується ПІБ переселенця, місце прописки, місце проживання, паспортні даний, ІПН, контактна інформація. Безумовно, я дуже вдячний координаторів, організаторів та Гуманітарного штабу при Фонді Ріната Ахметова за надану допомогу і підтримку. Зі свого боку, я обіцяю, що гуманітарна допомога дійде до кожного, хто її потребує».

Сім'ї Новоазовського району і Червоного Лиману отримають, згідно з потребами, переданим в Гуманітарний штаб від місцевої влади і волонтерів, 3,5 тонни дитячого харчування (молочні каші, овочеві і фруктові пюре, соки, суміші), а також гігієнічні набори.

Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова також шукає можливості доставки допомоги в міста в зоні військових дій, залучаючи волонтерів та представників місцевої влади. Так, понад 60 тонн продуктів протягом двох останніх днів були доставлені в зону, де йдуть бойові дії, і вже почалася адресна доставка тим, хто вкрай потребує допомоги.

Нагадуємо, перший ешелон гуманітарного рейсу Ріната Ахметова забезпечить потреби 200 000 осіб. Для мешканців визволених міст, в яких масово проживають переселенці, а також для інших компактних місць їх проживання, будуть передані гігієнічні набори в кількості 10 000 шт., що покриє потреби на один місяць для сім'ї з 3-х осіб. Також сім'ї у звільнених містах і переселенці з дітьми отримають дитячі набори (дитяче харчування, памперси) в кількості 5 000 шт. Всього ж, за ініціативи Ріната Ахметова в Донецьку і Луганську області буде доставлена гуманітарна допомога загальним обсягом не менше 10 тисяч тонн.

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

Станом на сьогодні, Штабом і Фондом Ріната Ахметова евакуйовано із зони військових дій 21 645 осіб, у тому числі близько 9 504 дітей. У місцях компактного проживання розміщено 6182 особи, в тому числі на базах підприємств Групи СКМ.