Молодші медсестри і соцпрацівники будуть отримувати доплати

Молодші медичні сестри та соціальні працівники будуть отримувати доплати.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, вони включені в перелік посад, на які не поширюється тимчасове припинення встановлення доплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників. Таке рішення прийняв уряд шляхом внесення змін в постанову від 1 березня № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету».

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«Тимчасове припинення встановлення доплат не застосовується, зокрема, для лікарів-фахівців, вихователів, вчителів, викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Тепер у цьому переліку та молодші медичні сестри та соціальні працівники, які доглядають за людьми з особливими потребами (психічно хворими, інвалідами, хворими неактивними формами туберкульозу). Працюючи за тимчасово відсутнього колегу у важких умовах, вони несуть велике навантаження, яка повинна оплачуватися додатково», - пояснила міністр соціальної політики Людмила Денисова.

За словами міністра, це рішення Кабміну має запобігти погіршення рівня обслуговування людей з особливими потребами та плинність кадрів.