Переселенцям з Криму та зони АТО стане простіше отримати статус безробітного

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою вніс зміни до порядку реєстрації і перереєстрації безробітних, що дасть змогу переселенцям зі східних областей країни, де проходить антитерористична операція, і жителям окупованого Росією Криму одержувати статус безробітного за спрощеною схемою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, Кабмін скоротив перелік документів, необхідних для отримання статусу безробітного. Окрім того, уряд звільнив кримчан від обов'язку надавати довідки про припинення ведення господарства для членів особистих селянських господарств - переселенців. Реєстрація таких безробітних, а також надання їм соціальних послуг і матеріального забезпечення здійснюватиметься на основі даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Крім того, за даними міністерства, безробітні з Криму можуть не відвідувати центр зайнятості у разі настання надзвичайної ситуації, виникнення якої підтверджуватиметься відповідним органом. До ухвалення постанови вони повинні були відвідувати центри зайнятості не рідше як один раз на 30 днів.

Також у Мінсоцполітики повідомили, що в постанові передбачається забезпечення соціальних послуг і виплат на випадок безробіття без припинення і відновлення реєстрації безробітних громадян, які переселилися з території проведення АТО. Згідно з постановою Кабміну, такі особи не знімаються з обліку, а соціальні послуги і виплати їм здійснюються центром зайнятості, в який вони звертаються за фактичним місцем перебування.

У Мінсоцполітики також повідомили, що Кабмін вніс зміни в урядові постанови щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян України, які переселилися з анексованого Криму і районів проведення АТО. Ці зміни стосуються пільгових категорій переселенців.

Раніше законодавство передбачало, що для отримання санаторно-курортної путівки необхідно було подати спеціальну довідку, видану за місцем реєстрації. Після внесення змін до постанови така довідка переселенцям з числа пільгових категорій не потрібна. Для того, щоб отримати санаторно-курортну путівку, необхідно стати на облік у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за фактичним місцем проживання. У міністерстві вважають, що таке рішення дозволить зберегти право на санаторно-курортне лікування особам, які переселилися з Криму і східних областей до інших регіонів України.

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Як повідомляв УНІАН, після проведення незаконного референдуму в Криму і анексії півострова Росією, з квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію із звільнення Донбасу від бойовиків.

За даними Мінсоцполітики, на 26 серпня в органи соціального захисту України вже звернулося 107,5 тис. громадян, які виїхали з Донецької і Луганської областей, де проходить активна фаза АТО, а також з окупованого Росією Криму.