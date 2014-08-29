У Кабміні кажуть, що повністю розрахувалися з місцевими бюджетами

Уряд України не має заборгованості перед місцевими бюджетами, всі бюджетні заборгованості, в тому числі виплати працівникам освіти - погашено, заявив у ході засідання уряду міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Завершено всі платежі за місцевими бюджетами. Якщо ситуація не погіршуватиметься, то ми витримаємо бюджетну дисципліну. В цілому виплатили 2,4 млрд грн протягом тижня», - сказав Шлапак.

Він також звернув увагу, що всі кошти, які слід було виплатити працівникам освіти до 1 вересня - також проведено. «Жодної гривні заборгованості перед працівниками освіти - і середньої освіти, і вищої освіти - у нас немає. Ми все проплатили. На сьогодні казначейство не має жодних непроведених платежів.

Що стосується місцевих бюджетів, то завершено також всі платежі», - сказав Шлапак.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 31 липня ухвалила запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік, згідно з якими доходи держбюджету в 2014 році підвищено до 377,822 млрд грн, витрати - до 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит зберігається на рівні 68,564 млрд грн, граничний рівень держборгу підвищено до 806,962 млрд грн. Доходи державного бюджету України в січні-липні поточного року без урахування трансфертів становили 203 млрд грн. Дефіцит становив 5% ВВП.